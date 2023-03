Sono aperti i casting per partecipare al programma Rai “Bar Stella”, condotto da Stefano De Martino. L’opportunità di lavoro, regolarmente retribuita, è rivolta agli artisti in grado di esibirsi in qualcosa di diverte e bizzarro.

Napoli, casting aperti per il programma di Stefano De Martino: come candidarsi

Il programma, in onda dal Centro di produzione Rai di Napoli, consiste in un varietà dalla durata di 90 minuti circa nel quale si alternano chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi, canzoni ricreando l’atmosfera familiare come quella del vero Bar Stella, il bar di famiglia fondato cento anni prima dal bisnonno di De Martino e dove lui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza.

Come candidarsi

Tutti quelli che sono interessati a partecipare ai provini per la trasmissione televisiva “Bar Stella” possono già inviare la loro candidatura, visitando questa pagina dedicata ai casting aperti della Rai e cliccando sul pulsante “Vai al casting”, in corrispondenza del programma tv per il quale intendono proporsi. In mancanza di credenziali per l’accesso al portale sarà necessario registrarsi attraverso la compilazione di un modulo online.

Per tutte le altre offerte di lavoro e casting visita la nostra pagina.