Su Tiktok sono spuntati alcuni video di un appartamento distrutto colpi di mazza da baseball e, pare, che i proprietari di casa sembrano anche sapere chi è stato. I filmati di una manciata di secondi hanno raggiunto in pochi giorni milioni di visualizzazioni.

Napoli, casa distrutta con mazza da baseball, video su TikTok fa milioni di visite

I fatti, come riporta Fanpage, risalirebbero al 7 aprile scorso in un appartamento di Bagnoli, Napoli Ovest. Nel primo video si sente una donna, la proprietaria, che urla mentre registra: “Maria, questa è casa mia… per farti un piacere… per fare un piacere a voi… io, per fare un piacere a voi, guarda come mi trovo. Non mi dovete chiamare più. Con me avete chiuso, tutti”.

Nel secondo video a parlare è il compagno della donna, evidentemente non presente al momento del raid: “Guarda che ha combinato! Ha preso le mie figlie con la mazza da baseball! Lo devo sfondare!”.

Probabilmente a condividere i video su TikTok non sono stati direttamente i due ma qualcuno a cui la coppia aveva mandato quelle immagini. E, particolare importante, la donna è piuttosto nota sulla piattaforma, dove pubblica continuamente: questa circostanza, insieme all’assenza di informazioni, ha sicuramente aiutato la diffusione delle immagini, che in poche ore sono state visualizzate milioni di volte.

Il video