Chiusa da Gas e l’Asl la storica pizzeria Brandi in via Salita S.Anna di Palazzo a Chiaia. Il locale, dove sarebbe nata, secondo la tradizione, la pizza margherita nel 1889, non ha rispettato le prescrizioni imposte dall’autorità sanitaria nel corso di un controllo avvenuto lo scorso mese di agosto.

Napoli, carenze igienico-sanitarie: chiusa la pizzeria Brandi

Come riporta l’Ansa, in estate gli ispettori sanitari avevano effettuato un’ispezione nella nota pizzeria di Napoli e avevano riscontrato delle carenze igienico-sanitarie. Per questo avevano imposto delle prescrizioni rispetto alle quali oggi, però, a seguito del secondo controllo, il locale sarebbe stato trovato inadempiente. Un epilogo senza precedenti per una delle pizzerie più importanti della città.

Gli altri interventi

Nell’ambito delle stesse attività di controllo portate avanti dall’Asl Napoli 1 Centro per la sicurezza alimentare, tra lunedì e mercoledì il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato altre verifiche e disposto altri sequestri. In particolare, il personale dell’Unità operativa Prevenzione collettiva ha svolto tre interventi: il primo in una pizzeria e ha provveduto al sequestro amministrativo di circa 600 kg di alimenti privi di tracciabilità, sanzionando tre illeciti amministrativi per un totale di 4.500 euro. Il secondo per controllo sull’autorizzazione di un’attività di ristorazione e attività danzante presso un ristorante di via Nazario Sauro, ma le attività di verifica hanno determinato il parere negativo. Il terzo intervento in una trattoria di via Solitaria, procedendo alla sospensione dell’attività di ristorazione a causa di carenze igienico sanitarie strutturali.