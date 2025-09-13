Notte movimentata nella zona dei Baretti, cuore della movida del quartiere Chiaia a Napoli. Durante un servizio straordinario di controllo, un sottufficiale del nucleo radiomobile è stato investito da uno scooterista al quale aveva intimato l’alt.

Napoli, carabiniere investito da uno scooter in corsa nella movida di Chiaia

L’episodio è avvenuto intorno all’una in via Gaetano Filangieri. Il conducente del mezzo a due ruote, invece di fermarsi, ha forzato il posto di controllo travolgendo il maresciallo e dandosi alla fuga.

Il militare, caduto rovinosamente sull’asfalto e colpito alla spalla sinistra, è stato accompagnato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove i medici hanno diagnosticato 21 giorni di prognosi. Sono in corso le indagini per rintracciare il responsabile.