“Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”. Lo scrive ironicamente la Juventus su Twitter commentando lo scudetto conquistato dal Napoli.

Napoli campione d’Italia, il complimento ironico della Juve

Ai complimenti della squadra dei bianconeri si sono aggiunti anche quelli molte altre società. L’ex presidente del Milan, oggi al Monza, Silvio Berlusconi, ha dedicato un pensiero alla vittoria del Napoli. “Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti. Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie! I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano”.

“Faccio grandi complimenti al Napoli, società, allenatore e squadra per questo traguardo storico. Hanno fatto una cavalcata straordinaria e hanno meritato di vincere questo scudetto”. Le parole di Giuseppe Marotta dell’Inter che arrivano a corredo anche del tweet ufficiale della società nerazzurra.

“Voluto, meritato, conquistato, complimenti Luciano!”, sono le parole dell‘Empoli dedicate al suo ex allenatore, Luciano Spalletti. Elogi e congratulazioni anche da parte della Lazio: “La classifica dopo 33 giornate. Complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto”.