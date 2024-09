Ancora violenza di genere a Napoli. Ha prima malmenato la sua ex e poi l’ha minacciata. La donna è stata ritrovata a girovagare in strada. Ad arrestare l’aggressore gli uomini del Commissariato di Poggioreale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Napoli, calci e pugni alla ex fidanzata: trovata in strada sotto choc dalla Polizia

Nella scorsa serata, gli agenti di Polizia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio, per la segnalazione di una donna aggredita da un uomo.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una donna vagare al centro strada in stato confusionale e sotto shock: pertanto gli agenti, dopo averla tranquillizzata, hanno accertato che la stessa era stata malmenata e minacciata dal suo ex fidanzato per futili motivi, come già avvenuto in diverse altre occasioni.

I poliziotti, per quanto appreso, hanno subito intercettato l’uomo nei pressi della propria abitazione traendolo in arresto per maltrattamenti in famiglia.