Imponevano le buste di plastica ai commercianti della zona in nome del clan Contini. A finire in manette due fratelli. Francesco Pio e Fabio De Luca, gemelli, classe 2000.

A eseguire questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Napoli gli agenti della squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Vicaria. Sono ritenuti gravemente indiziati di tentata estorsione e porto abusivo di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso.

L’attività di indagine ha avuto inizio nel dicembre 2021 e ha consento di mettere in luce l’attività estorsiva posta in essere dai due fratelli della misura in danno dei commercianti dell’area del Borgo di Sant’Antonio Abate, costretti ad acquisire buste di plastica tipo shoppers, la cui vendita verrebbe imposta a tutti i commercianti della zona dal clan Contini, del cartello criminale denominato Alleanza di Secondigliano. Indagini in corso per ricostruire il numero di vittime cadute nella rete dei due estorsioni.