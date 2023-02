Bucate le ruote dell’auto della Polizia Municipale mentre gli agenti erano impegnati a multare un cittadino per divieto di sosta. È successo ieri mattina a Scampia, area a Nord di Napoli. A denunciare l’accaduto, come si legge su fanpage.it, è stato il sindacato Csa.

Napoli, bucano le ruote alla Polizia Municipale mentre gli agenti fanno una multa

“Una pattuglia della Unità Operativa di Scampia, nel verbalizzare un’auto in sosta sul marciapiede si è prima dovuta scontrare con la ribellione del contravventore ad accettare la multa e poi, anche con una indebita presenza di un cittadino che filmava la scena. La pattuglia ha dovuto riscontrare, successivamente, che nel frattempo con un punteruolo erano state bucate le due ruote dell’auto di servizio lato passeggero”, si legge in una nota.

Le ruote dell’auto sarebbero state bucate da terzi mentre i vigili erano impegnati in un intervento. Intanto, come denunciato dal sidacato Csa, c’era anche un cittadino che filmava la scena. La Polizia Locale esaminerà anche le immagini registrate dalle eventuali telecamere presenti in zona al fine di risalire all’identità del responsabile.

“Si tratta di un atto di grande codardia – scrive il Csa – che ben rappresenta lo stato di ribellione alle regole con cui si combatte ogni giorno, con una crescente arroganza di chi si sente intoccabile ed impunito. Tutto ciò richiede un immediato e non più rinviabile intervento dell’Amministrazione Comunale rispetto ad un costante ed irreversibile peggioramento delle condizioni di lavoro. È necessario assumere agenti, è necessario investire in dotazioni tecnologiche, informatiche e vestiario. Occorre una inversione di tendenza, a partire dagli investimenti che il prossimo bilancio dovrà prevedere e garantire”.