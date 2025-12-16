Una bomba potenziale che, se innescata, avrebbe potuto far saltare in aria il palazzo. Gli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una persona che deteneva 21 bombole di gas, stoccate in un locale terraneo all’interno di un condominio di via Santi Giovanni e Paolo, pronte per la vendita.

Napoli, bombole di gas accatastate nel sottoscala di un condominio: scatta sequestro

L’uomo è risultato sprovvisto di qualsiasi autorizzazione e le bombole erano conservate senza alcuna misura di sicurezza. Sentito il magistrato di turno in Procura, gli uomini della Polizia Locale hanno provveduto al sequestro, affidando le bombole ad una ditta convenzionata, per la successiva distruzione.

Fuochi d’artificio trasportati in una Polo

Un ulteriore intervento finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini è stato effettuato dal personale dell’unità operativa San Giovanni, che ha proceduto al sequestro di 57 chilogrammi di fuochi d’artificio categoria F2. Il materiale è stato rinvenuto nel bagagliaio di una Volkswagen Polo durante un controllo in corso San Giovanni. Il conducente è risultato sprovvisto di autorizzazione alla vendita, detenzione e trasporto di fuochi d’artificio. Anche in questo caso il materiale è stato sequestrato e sarà affidato agli artificieri per la distruzione.