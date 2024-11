Un’esplosione squarcia il silenzio della notte di Barra, periferia orientale di Napoli. I carabinieri intervengono a via Figurelle all’altezza del civico 33 per l’esplosione di una grossa bomba carta.

Napoli, bomba nella notte: sfondate vetrine di due negozi e danneggiate due auto

La deflagrazione, come appurato dai primi rilievi, ha danneggiato le vetrine di un bar tabacchi e di un panificio. Danneggiate anche due auto lì parcheggiate. Il boato ha svegliato decine di residenti, che hanno poi allertato le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Poggioreale per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Tra le ipotesi non si esclude quella del racket o dell’intimidazione personale. Non risultano feriti.