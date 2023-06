Paura a Napoli poco prima dell’alba per un’esplosione avvenuta nei pressi di un distributore di rifornimento in via villa romana, tra i quartieri di Barra e Ponticelli.

Napoli, bomba al distributore di benzina per rubare i soldi della cassa

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti abbiano fatto esplodere un ordigno artigianale nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all’interno della cassa automatica.

Quando i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti sul posto dei malviventi già non c’era più traccia. L’esplosione ha devastato il distributore, provocando ingenti danni.

Sul luogo dell’esplosione sono sopraggiunti nche i Carabinieri artificieri, la sezione rilievi del comando provinciale di Napoli e i militari della stazione Ponticelli. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini di video sorveglianza della zona per cercare di identificare gli autori del raid. Da quantificare anche il bottino portato via dai balordi.