Boato nella notte a Napoli. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti a un noto bar di Materdei, di fronte alla pizzeria Starita. Per fortuna non risultano feriti perché entrambe le attività erano chiuse al momento della deflagrazione.

Napoli, bomba a Materdei nella notte: esplosione davanti al bar

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. La bomba è esplosa davanti all’ingresso del bar “Pausa Caffè – Aret ‘o Vico”, al civico 60, all’angolo tra via Materdei e via Saverse. Danneggiate la soglia e la vetrina.

Al momento non si esclude alcuna pista. Il titolare del bar ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o richieste di natura estorsiva. Ma tra le ipotesi resta quella dell’avvertimento per il racket. Lungo la strada sono presenti numerose attività commerciali, si vaglia la possibilità che il raid possa essere stato ripreso da qualche telecamera.