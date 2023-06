Si sta svolgendo in queste ore l’esercitazione delle Frecce Tricolori a Napoli, la cui esibizione è prevista per domani 30 giugno. Un forte boato questa mattina ha scosso diversi quartieri, dal centro alla periferia.

Napoli, boato dal centro alla periferia: frecce tricolori sorvolano la città

C’è persino chi ha avuto paura questa mattina, poco dopo le 11, quando un rumore ha squarciato il silenzio delle strade di Napoli. Da Capodimonte al centro direzionale, passando per la centralissima via Toledo, molte persone hanno rivolto lo sguardo all’insù per capire cosa stesse succedendo. Responsabili del forte boato erano le Frecce Tricolori che in queste ore si stanno esercitando in vista di un’esibizione in programma per domani.

Le spericolate e spettacolari acrobazie dei gioielli dell’Aeronautica militare italiana si svolgeranno il 30 giugno a Napoli e il 2 luglio a Pozzuoli, due date che si inseriscono nell’ambito di un più esteso calendario di eventi promossi dall’Aeronautica nelle maggiori città italiane. Gli spettatori, sia sul posto che nelle aree circostanti, avranno l’opportunità di osservare la traiettoria colorata dei velivoli acrobatici, partecipando ad uno degli eventi più emozionanti che si possano vivere.