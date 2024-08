Napoli si conferma una delle mete turistiche più ambite anche durante la settimana di Ferragosto. Con l’afflusso massiccio di visitatori, è aumentata la domanda di posti auto, essenziali per chi desidera esplorare la città e le sue attrazioni. Per questo motivo, in un’operazione congiunta, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e il personale della Polizia Locale hanno condotto, lo scorso 14 agosto, una serie di controlli mirati su diverse autorimesse situate nel cuore del centro storico.

Napoli, blitz nelle autorimesse del centro: irregolarità e lavoratori in nero, scattano le multe

L’esito delle verifiche ha messo in luce diverse irregolarità: ai titolari delle strutture sono state contestate ben 16 violazioni amministrative, con sanzioni che possono arrivare fino a 5mila euro.

Tra le infrazioni più comuni riscontrate vi è l’utilizzo di insegne e tabelloni pubblicitari irregolari, spesso collocati in modo pericoloso ai margini delle strade più trafficate. Inoltre, è emerso che alcune autorimesse occupavano abusivamente stalli comunali per aumentare gli introiti, parcheggiando veicoli dei clienti senza alcuna autorizzazione.

Ma non finisce qui. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno scoperto anche quattro lavoratori in nero, tre dei quali percepivano l’assegno di inclusione, impegnati a procacciare clienti sotto il sole cocente, ai margini delle strade.