Stretta sui locali della movida a Napoli. Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, è scattata una vasta operazione di controllo nella zona dei baretti di Chiaia, uno dei principali punti di ritrovo notturni della città. L’intervento è stato disposto dalla Questura di Napoli con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e legalità. Il servizio ha coinvolto gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Ferdinando e San Paolo, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, i militari della Guardia di Finanza, la Polizia Locale e il personale dell’ASL Napoli 1 Centro.

Napoli, blitz in zona “baretti” a Chiaia: sanzioni a locali e sequestri alimentari

Nel corso dell’operazione sono state identificate 49 persone e controllate 14 attività commerciali. In quattro casi sono emerse gravi irregolarità, tra cui violazioni igienico-sanitarie, anomalie nel manuale HACCP, inosservanza delle norme sull’impatto acustico e occupazione abusiva di suolo pubblico. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a 4.000 euro.

Scontrini fiscali e sequestri alimentari

Ulteriori accertamenti hanno portato alla sanzione di sette esercizi commerciali per la mancata emissione degli scontrini fiscali e per irregolarità relative ai misuratori fiscali. Inoltre, sono stati sequestrati 45 chilogrammi di alimenti, risultati non idonei alla conservazione secondo la normativa vigente.