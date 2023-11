Un bambino di sei anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso di Napoli dopo aver consumato un sorso di un integratore alimentare, riportando ustioni alla gola e allo stomaco.

Napoli, bimbo di 6 anni beve integratore e finisce in ospedale con ustioni a gola e stomaco

I fatti risalgono a circa un mese fa a Napoli. Il piccolo è stato successivamente ricoverato e poi dimesso presso l’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Il Ministero della Salute ha ora richiamato tutti i lotti del prodotto dal mercato in seguito agli accertamenti condotti in collaborazione con i carabinieri del Nas di Taranto e il personale dell’Asl di Brindisi, sede della società produttrice dell’integratore.Il ministero ha richiamato il prodotto dal mercato

Il richiamo è stato pubblicato dal Ministero della Salute il 4 novembre scorso e riguarda AlkaWater Plus Integratore Alimentare, commercializzato da Vivere Alcalino srl, società con sede a Canosa di Puglia, nella provincia di Brindisi, e prodotto e confezionato da Natural Research snc, società della provincia di Barletta Andria Trani. Il richiamo, partito per una segnalazione di “rischio chimico”, come si legge nel provvedimento ministeriale, riguarda tutti i lotti ancora in commercio.