Napoli, bimba alla guida di un motoscafo tra ostriche e champagne

Ancora un bambino alla guida di un motoscafo a Napoli, con tanto di video diventato poi virale sui social network. La denuncia arriva dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che già qualche settimana fa postò altri filmati simili, ma a quanto pare c’è chi continua a divertirsi in questo modo.

In quest’ultimo video, la cui durata è di circa 30 secondi, si vede chiaramente una bambina alla guida di un natante. Al suo fianco c’è il padre, che la incinta a proseguire e le suggerisce in quale direzione andare. La scena è ripresa con un cellulare da una terza persona, forse dalla mamma oppure da un parente della piccola.

“Siamo sempre più convinti – ha commentato Borrelli – che a questi genitori siano pessimi educatori per i figli. Per salvare questi bambini dalla diseducazione e dall’illegalità bisogna intervenire. Chi mette alla guida di imbarcazioni minorenni, magari in un lusso senza freni, smodato e sfacciato, non soltanto mette in pericolo la propria famiglia e gli altri ma educa i propri figli a non rispettare le regole, a fregarsene di tutto e li indirizza verso falsi e corrotti valori. I soldi (non sappiamo se ottenuti in modo legale o meno) non servono a garantire la sicurezza in mare e non impediscono tragedie. Le istituzioni devono assolutamente fermare questo fenomeno”.