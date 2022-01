Bar chiuso a Napoli per 5 giorni dopo rissa. Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in vico Carrozzieri a Monteoliveto.

Napoli, locale chiuso dopo rissa

Nella serata del 23 ottobre scorso i militari della Compagnia Carabinieri di Napoli Centro erano intervenuti all’esterno del locale a causa di un’aggressione.

Tre giovani, infatti, avevano picchiato un minorenne dopo una discussione avvenuta per futili motivi. La lite era iniziata all’interno del bar e poi è proseguita fuori. La vittima è stata pestata a sangue e aveva riportato ferite al volto e alla testa.

Il bar in questione era già noto alle forze dell’ordine anche per numerosi ispezioni anti covid. La titolare era stato sanzionato più volte perchè non aveva rispettato le normative anti Covid-19.