Ha molestato tre ragazzine di 11 anni offrendo “20 euro” per toccare i loro piedi e poi ha tentato di appartarsi con le stesse minorenni in un vicolo. E’ l’inquietante episodio avvenuto a Napoli in piazza Carità. A riprendere la scena le telecamere di un negozio H24.

Le immagini sono chiare. Mentre tre ragazzine, sugli 11 anni, erano intente a prendere bibite e snack dai distributori automatici all’interno di un H24, si è avvicinato loro un uomo adulto, sui 30 anni circa, che ha cominciato ad approcciarle in maniera sin troppo insistente. Oltre al corteggiamento, però, l’uomo ha fatto ad una delle ragazzine una proposta bizzarra quanto scabrosa: togliersi una scarpa e farsi toccare il piede in cambio di 20 euro.

In quei momenti le tre non si erano ancora ben rese conto della situazione, credevano che si trattasse di una challenge pensando che l’uomo fosse un tik-toker. Solo quando il molestatore ha tentato di portarle un vicolo appartato, le ragazzine sono scappate via rifugiandosi in una autorimessa a pagamento in via Oberdan dove i dipendenti hanno chiamato la polizia ed è stata sporta denuncia dalla mamma della ragazzina a cui è stata fatta la proposta chock.

E’ stato il titolare del garage a raccontare l’episodio al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Una vicenda che sottolinea il livello di pericolosità che le strade hanno raggiunto, soprattutto per quanto riguarda i minori sempre più alla mercé di gente viscida, senza scrupoli e degenerata – commenta Borrelli – Bisogna innalzare il livello di attenzione e intensificare i controlli per strada. C’è una grossa lacuna nel sistema sicurezza. Bisogna intervenire. Infine vorrei un appello ai genitori: fate più attenzioni ai vostri figli, controllateli, monitorateli soprattutto di sera.”