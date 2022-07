Momenti di paura si sono vissuti a Napoli, in largo IV Aprile. Un gruppo di malviventi ha assaltato un portavalori dinanzi all’ufficio postale. Una guardia giurata è stata ferita alla testa.

Napoli, assalto a un portavalori: rapinatori scappano con il bottino. Ferita una guardia giurata

Una rapina-lampo, quella avvenuta questa mattina, ad opera di professionisti. I balordi hanno prima atteso l’arrivo del blindato della Cosmopol alle Poste, poi sono entrati in azione. Mentre cercavano di portare via i soldi, i rapinatori hanno colpito un vigilates alla testa, intervenuto per fermarli. L’uomo non è in gravi condizioni.

La banda è riuscita a darsi alla fuga con la refurtiva, il cui valore non è stato ancora stimato. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. In largo IV Aprile sono accorsi anche gli operatori del 118 che hanno prestato soccorso alla guardia giurata ferita.

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente nazionale Associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti: “Siamo ancora una volta coinvolti in una macelleria sociale delle guardie giurate specialmente per i servizi blindati non coperti da staffette di Guardie Particolari Giurate in borghese con auto civetta. Voglio precisare – incalza Alviti – che ha a breve saremo in piazza a Roma con una grande manifestazioni”. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrati i filmati del sistema di videosorveglianza per consentire alle forze dell’ordine di ricostruire le fasi della rapina e individuare gli autori dell’assalto.