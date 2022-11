NAPOLI. Sarà senso unico pedonale via San Gregorio Armeno a Napoli. La cosiddetta strada dei presepi che nel periodo di Natale si riempie di turisti e non solo non sarà più percorribile in entrambi i sensi, secondo quanto stabilito da un’ordinanza del Comune.

Via San Gregorio Armeno a senso unico

Tutti coloro che vorranno visitare le botteghe dei presepai presenti nella stradina del centro potranno farlo dall’intersezione di via San Biagio dei Librai/Vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano dal 3 dicembre e fino al 24.

L’ordinanza chiarisce che “nel caso di rilevata condizione di criticità da parte degli operatori di Polizia Locale relativa ad un eccessivo concentramento di persone all’intersezione fra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, l’Ufficiale della Polizia Municipale deputato al coordinamento dei servizi disporrà l’interdizione temporanea dei flussi pedonali in corrispondenza dell’intersezione piazzetta Nilo/San Biagio dei Librai e dell’intersezione via Duomo/via San Biagio dei Librai fino a cessata esigenza”.

Quando sarà in vigore il senso unico pedonale

Il provvedimento chiarisce quando è attivo il senso unico pedonale: