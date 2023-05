E’ finito in manette Alfredo Turitto, 19enne del rione Materdei, sorpreso a spacciare droga al Vomero, nella zona dell’ospedale Santobono. Il ragazzo è noto per aver recitato ne “La paranza dei bambini”, il film del 2019 tratto dal romanzo di Roberto Saviano.

Napoli, arrestato al Vomero attore de “La Paranza dei bambini”

Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno notato il giovane in via Sergio Abate. Stava cedendo qualcosa a un uomo. I militari, a bordo di uno scooter “civetta”, sono intervenuti e hanno constatato lo spaccio di droga. Nelle mani del cliente hanno trovato una dose di crack, nella tasca del giubbino, invece, c’erano altre 4 dosi della stessa sostanza, un telefono cellulare e la somma contante di 50 euro. Ora è finito in manette ed è in attesa di giudizio.

la comparsa al cinema

Alfredo Turitto al grande pubblico è noto per aver avuto una parte nel film “La paranza dei bambini”, del regista Claudio Giovannesi. Frequentava l’istituto alberghiero e aveva convinto la produzione del film cimentandosi in una esilarante imitazione di Nino D’Angelo. Turitto è stato scelto tra oltre 4mila ragazzi provinati durante i casting. Faceva parte dei nove ragazzi della paranza. Interpretava la parte di “biscottino”. Per lui, adesso, dopo la breve parentesi cinematografica, si aprono le porte del carcere.