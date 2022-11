Sono finiti in carcere due ragazzini di 15 anni, ritenuti responsabili di tentato omicidio e porto di oggetti atti a offendere in danno di un altro minore.

Napoli, arrestati due 15enni per tentato omicidio: 5 coltellate a un ragazzo

I fatti risalgono allo scorso 3 agosto, quando i destinatari del provvedimento, a seguito di un litigio per futili motivi avvenuto nel quartiere Marianella di Napoli, avrebbero aggredito a calci un coetaneo, rompendogli l’incisivo sinistro, e sferrandogli 5 coltellate, procurandogli lesioni toraciche. Alcuni fendenti perforarono il polmone sinistro della vittima, che per giorni era stata in pericolo di vita.

I provvedimenti sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Napoli e sono stati emessi dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura. Per i due 15enni di Napoli è scattata la misura cautelare presso un Istituto Penale per Minorenni (Ipm).