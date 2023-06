Napoli, arrestata la banda dei Rolex: tutti i nomi

Una banda di rapina Rolex è stata sgominata questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato. A finire in manette: Vincenzo Buonfanti 23 anni, Luigi Caliano 42 anni, Luigi Allagrante 35 anni ed Emanuele Esposito 34 anni, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Napoli, arrestata la banda dei Rolex: avevano rapinato un turista americano

Gli arrestati di questa mattina sono gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina commessa ai danni di un turista americano il 12 maggio 2022, al quale avrebbero asportato un orologio “Rolex” del valore commerciale di 22.000 euro, strappandoglielo dal polso mentre era alla guida della propria autovettura.

Gli accertamenti, svolti da personale della Squadra Mobile di Napoli, coadiuvata dalla Squadra Mobile di Parma e dal Commissariato di P.S. di Formia (LT), hanno consentito di appurare come la rapina sarebbe stata commessa dopo un lungo pedinamento, a bordo di scooter, dell’autovettura su cui viaggiava la vittima, conclusosi poi in via dell’Anticaglia, dove un complice urtava lo specchietto laterale dell’auto, costringendo il conducente a sporgere il braccio per sistemarlo, mentre gli altri due si avventavano su di lui, strappandogli dal polso il prezioso orologio.

Le indagini condotte nell’immediatezza dei fatti, in particolar modo attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza incrociate con le risultanze delle escussioni delle vittime e delle individuazioni fotografiche, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati anche in relazione ai rispettivi ruoli assunti. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a verificare l’eventuale coinvolgimento degli odierni indagati in ulteriori analoghi episodi.