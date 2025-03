Due pregiudicati di 21 e 19 anni sono stati arrestati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso di un’operazione di controllo economico del territorio al Centro Direzionale.

Napoli, armi da guerra al Centro Direzionale: due arresti della Guardia di Finanza

I due sono stati trovati in possesso di un vero e proprio arsenale: una pistola mitragliatrice UZI da guerra di fabbricazione israeliana e una pistola semiautomatica Smith e Wesson cal. 22 Long Rifle, entrambe equipaggiate con caricatori riforniti da 22 e 10 cartucce rispettivamente.

Le armi, abilmente nascoste sotto i sedili posteriori della prima autovettura fermata dalle pattuglie del Gruppo Pronto Impiego, sono state immediatamente sequestrate. I due giovani, già noti alle forze dell’ordine per reati quali estorsione, rapina e spaccio, sono stati condotti presso la casa circondariale di Poggioreale. Inoltre, dagli accertamenti successivi è emerso che la pistola semiautomatica era stata precedentemente rubata.

Durante i controlli è stata fermata anche una seconda autovettura: il conducente è stato trovato in possesso di dosi di sostanze stupefacenti e segnalato al Prefetto per uso personale, mentre il passeggero, un minorenne di 17 anni, deteneva illegalmente quattro cartucce inesplose. Quest’ultimo è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Napoli per porto abusivo di armi.