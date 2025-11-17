Aveva aperto la portiera dell’auto di una donna ferma in Corso Secondigliano e si era impossessato di una borsa contenente una rilevante somma di denaro. È iniziata così la vicenda che ha portato all’arresto di un 34enne napoletano, pluripregiudicato, raggiunto nella mattinata dell’8 novembre da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Napoli, apre la portiera e ruba una borsa con denaro: arrestato 34enne a Secondigliano

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato dopo un’intensa attività investigativa condotta dal Commissariato Secondigliano. Il furto risale alla notte del 4 ottobre scorso, quando l’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe colto di sorpresa la vittima, aprendo repentinamente la portiera dell’auto e fuggendo con la borsa.

A incastrarlo sono state soprattutto le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso con chiarezza le fasi del colpo. I filmati hanno permesso agli investigatori di avviare immediatamente accertamenti sul territorio, fino a identificare il presunto responsabile. La Polizia sta ora proseguendo le attività per risalire a eventuali complici che potrebbero aver preso parte al furto.