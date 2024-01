Il Napoli tra calcio giocato e calciomercato. Oggi si riprende a lavorare a Castelvolturno e si comincia già a pensare alla gara di domenica sul campo del Torino.

Napoli, rebus infortuni: intanto si avvicina Samarzdic

Tra i rebus di Mazzarri il portiere, dopo il doppio infortunio occorso a Gollini prima e Meret poi. Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Meret che difficilmente sarà in porta, che verrà affidata a Gollini (se smaltirà il problema a una caviglia che gli ha impedito di entrare con il Monza), terza ipotesi Contini. Da risolvere il fronte offensivo con Politano che rientra ma è lusingato da sirene arabe.

Sul fronte mercato: Samardzic si avvicina al Napoli, il talento serbo è entusiasta della prospettiva Napoli e spinge per la fumata bianca, anche per questo i contatti con il papà di ieri spingono all’ottimismo. il Napoli vorrebbe piazzare subito il primo colpo, anche per mandare un messaggio all’ambiente e alle rivali per la lotta Champions.

Ed è infatti probabile che già in giornata la trattativa possa sbloccarsi definitivamente, in modo da poter garantire a Mazzarri il primo rinforzo già per la trasferta di Torino ma non solo Samardzic il nome ricorrente è Hojbjerg che è diventato il favorito ma trattare con il Tottenham, e in genere con i ricchi inglesi, non è mai semplice: il prestito con diritto di riscatto non è scelta facile da percorrere però De Laurentiis ci sta provando, consapevole che lo scoglio successivo da affrontare sarà l’ingaggio del danese.

Anguissa intanto mancherà per la Coppa d’Africa, ecco perché servirà un nuovo innesto in mediana. Altri nomi sul taccuino di Meluso sono Soumaré, 25 a gennaio; Emre Can, 30 anni tra dieci giorni, e improvvisamente rispuntato Pablo Fornals (28 anni a febbraio), spagnolo del West Ham, che piaceva a Giuntoli.