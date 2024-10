Un altro incidente stradale è avvenuto questa notte in via Marina a Napoli, di fronte al Parcheggio Brin, nello stesso punto dove ieri ha perso la vita Valeria Vertaglio, una 42enne madre di due bambini, investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali dopo aver accompagnato i figli a scuola.

Napoli, ancora un incidente dove ieri è stata investita Valeria: 2 feriti

L’incidente di oggi, verificatosi intorno alle 6:30, ha coinvolto una moto e uno scooter. L’impatto è stato violento e ha causato due feriti, attualmente ricoverati in ospedale. Fortunatamente, il triage è passato da codice rosso a giallo, il che indica che le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini sono affidate all’unità operativa Infortunistica stradale, guidata dal comandante Vincenzo Cirillo. Oggi si terrà a Sant’Erasmo una fiaccolata delle mamme, organizzata in segno di protesta contro gli incidenti stradali in via Marina, dopo la tragica morte di Valeria Vertaglio, investita mentre attraversava la strada. La donna era stata travolta da una Fiat Panda guidata da un giovane di 22 anni, mentre stava tornando a casa.