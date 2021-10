Napoli ancora scelta come location per serie tv, anche di produzione internazionale: al Rione Sanità, si gira “Ripley”, ispirata al romanzo “Il talento di mister Ripley” di Patricia Highsmith, che ha per protagonista Tom Ripley, portato sul grande schermo già da Matt Damon, nell’omonimo film di Anthony Minghella nel 1999.

Le riprese al Rione Sanità

La serie tv, diretta da Steven Zaillian, ripercorre la stessa trama del film. Tom Ripley sarà interpretato dall’attore Andrew Scott, affiancato da Dakota Fanning e Johnny Flynn. Le riprese cinematografiche a Napoli si svolgeranno a fine ottobre, in relazione anche alle condizioni metereologiche favorevoli. Tra le location selezionate, due luoghi del Rione Sanità: vico Cimitile e via Fonseca, due stradine caratteristiche del quartiere Stella.

La prima stagione sarà composta da 8 episodi: la messa in onda negli Stati Uniti è fissata per l’autunno 2022, mentre in Italia dovrebbe arrivare nel 2023. La trama è incentrata sulla figura di Tom Ripley, un giovane americano spiantato, dotato di grande ambizione e talento, che riceve l’incarico di recarsi in Italia per ritrovare il figlio di un ricco uomo d’affari e convincerlo a tornare a casa. Tuttavia, la vita di Tom sarà stravolta da inganni, equivoci e omicidi.

Dakota Fanning interpreterà Marge Sherwood, un’americana che vive in Italia, diffidente verso Tom.

Altre location italiane scelte per la serie tv

Le riprese di Ripley hanno avuto inizio quest’anno, dopo diversi rinvii legati alla questione Covid. Tra le location individuate in Italia, oltre a Napoli, risultano anche Anzio, Capri, Ischia, Atrani, Venezia e Palermo.