Napoli si è illuminata per le festività natalizie. In piazza Municipio ieri sera il sindaco Gaetano Manfredi, con l’assessore al Turismo, Teresa Armato, e il presidente della Camera di commercio, Ciro Fiola, hanno dato ufficialmente il via al periodo natalizio con l’accensione delle luminarie.

Napoli, al via il periodo natalizio: accesi 150 km di luminarie

“Oltre 150 km di luminarie – ha sottolineato il sindaco – che attraversano la città, all’insegna dell’entusiasmo di cittadini e turisti. Una partecipazione straordinaria che conferma ancora una volta la forza e il calore di Napoli”. L’importo complessivo stanziato per l’iniziativa è di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni a carico della Camera di Commercio. Le luci resteranno accese fino al 7 gennaio. Sarà realizzato anche un grande villaggio gratuito di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, dall’8 al 21 dicembre.