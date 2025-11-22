Agguato nel quartiere Arenaccia, Pio Marco Salomone ucciso con un colpo di pistola alla testa. Restano ancora molti punti oscuri sulla morte del 19enne napoletano colpito da una pallottola alla testa mentre si trovava in auto con alcuni amici in via Generale Francesco Pinto, tra piazza Carlo III e corso Malta.

Napoli, Pio Marco ucciso a 19 anni con un colpo di pistola alla testa

Secondo la prima ricostruzione, i ragazzi non si sarebbero accorti di nulla: solo un boato improvviso e, voltandosi, la ferita alla fronte del giovane. Trasportato d’urgenza all’ospedale CTO, Salomone è deceduto nelle scorse ore.

La vittima, classe 2006, era già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga. Gli amici hanno parlato di una pallottola vagante, forse esplosa da qualcuno in strada. Tuttavia la Squadra Mobile di Napoli, diretta da Giovanni Leuci, non esclude l’ipotesi del agguato. Gli investigatori hanno effettuato sopralluoghi sul luogo indicato e all’interno della Fiat Panda, trovando tracce di sangue e sequestrando abiti sporchi. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e verificare la versione dei giovani presenti al momento dello sparo.

