Si torna a sparare a Napoli Ovest. A Soccavo, un 24enne è stato attinto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno di una sala giochi del quartiere napoletano.

Napoli, agguato in una sala giochi: 24enne colpito da diversi proiettili

L’agguato si è verificato la scorsa notte, poco dopo le 2, in via Livio Andronico 35. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Napoli, dove è attualmente ricoverato.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. Due persone – entrate nel circolo con volto coperto – avrebbero esploso alcuni colpi di pistola per poi fuggire. I carabinieri sono andati nel circolo dove hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro 9 e una ogiva. Per la vittima 20 giorni di prognosi per “multiple ferite da arma da fuoco al polpaccio sinistro, ferita di striscio alla coscia destra e polso destro”.