Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario napoletano. L’ultima, in ordine di tempo, è avvenuta ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale C.T.O, ai Colli Aminei, attorno alle 22.

Napoli, aggressione al Cto: paziente si rifiuta di aspettare e picchia vigilantes e infermiere

L’episodio di violenza è stato anche denunciato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che, attraverso un post su Facebook, ha raccontato quei momenti concitati.

Un giovane paziente in codice verde, stanco di dover aspettare in sala di attesa, ha inveito nei confronti di una dottoressa, che era di turno. Una guardia particolare giurata e un infermiere sono intervenuti per calmarlo e l’uomo li ha aggrediti. Trenta giorni di prognosi per l’infermiere, ventuno per il vigilantes. L’aggressore è poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la testimonianza dei presenti e i dati di accesso al triage al fine di rintracciare il giovane paziente. I militari dell’Arma lo denunceranno per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

“Siamo soli, oramai dobbiamo renderci conto che sia noi che le guardie giurate non abbiamo tutele”, ha commentato amareggiato Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. “Non ci vengono forniti gli strumenti per difenderci. È solo una escalation di violenza che non trova tregua”, ha concluso.