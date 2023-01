Acquista un “gratta e vinci” al centro direzionale di Napoli e vince 2 milioni di euro. Il fortunato giocatore è un 30enne di Sant’Agnello, paese vicino a Sorrento, che con una semplice giocata ha cambiato la sua vita.

Napoli, acquista un “gratta e vinci” al Centro Direzionale e vince 2 milioni di euro

Secondo quanto spiegato da Il Mattino, il ragazzo – un giovane professionista della Costiera sorrentina – si trovava nei giorni scorsi a Napoli per motivi di lavoro quando ha acquistato il tagliando della serie «Turista per Sempre» presso un tabaccaio del Centro Direzionale. Dopo aver grattato il tagliando, la scoperta: in base alle norme del gioco, incasserà subito 300mila euro e poi percepirà una rendita mensile di 6mila euro.

Una svolta che sicuramente ridisegnerà anche i suoi obiettivi e i suoi progetti esistenziali. Intanto ottime notizie anche sul fronte del Lotto. Questa settimana il gioco più famoso d’Italiaha premiato con 20mila euro l’acquirente di un biglietto venduto a Sorrento, mentre risale ai giorni della vigilia di Natale la vincita di un milione di euro messa a segno con un gratta e vinci, della serie 100X acquistato presso il Bar Santa Lucia, sempre a Sorrento.