Napoli, accoltella 20enne durante la movida: 15enne arrestato per tentato omicidio

Accoltella alla schiena un 20enne , nel quartiere Scampia a Napoli , nella strada dove solitamente si riuniscono i giovani nel weekend. In manette, con l’accusa di tentato omicidio , è finito un 15enne del posto . Che ora è recluso in un istituto penitenziario per minorenni a Napoli.

L’aggressione è avvenuto lo scorso 3 settembre, intorno all’una di notte, in via Monte Rosa. I due già si conoscevano e avevano avuti degli scontri per questioni di natura personale.

Secondo una prima ricostruzione, il 15enne si sarebbe scagliato contro la vittima per poi pugnalarlo alla schiena, all’altezza della spalla sinistra.

Il ragazzo fu portato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli e lì ricoverato in osservazione e in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sulla vicenda si sono subito aperte le indagini del carabinieri della compagnia Stella, impegnati nella ricostruzione dei fatti. Indagini che sono proseguite fino ad oggi, quando la Procura dei Minori ha emesso nei confronti del 15enne una misura cautelare in un istituto penitenziario minorile.