Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dai carabinieri della stazione di Chiaia con l’accusa di tentato omicidio. Il minorenne avrebbe colpito con due coltellate un 19enne, una al braccio e una all’addome. Proprio quest’ultimo fendente ha provocato una grave lesione al fegato della vittima, che è stata sottoposta d’urgenza a un intervento chirurgico ed è ora ricoverata in terapia intensiva.

Napoli, accoltella 19enne e gli perfora il fegato: 16enne si consegna ai carabinieri

L’aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, per motivi ritenuti futili e ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini, condotte dai militari di Chiaia, hanno permesso in poche ore di risalire al presunto responsabile grazie alla testimonianza della vittima, che ha dichiarato di conoscere l’aggressore, ai racconti di alcuni presenti e alle immagini delle telecamere della zona.

Messo alle strette dagli elementi raccolti, il 16enne si è presentato in caserma la sera stessa, accompagnato dai genitori e dal suo legale, consegnando anche l’arma usata: un coltello da 17 centimetri. Il giovane è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.