Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia: sono queste le accuse nei di una donna di 43 anni arrestata ieri a Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, periferia Nord della città.

Napoli. Abusava del marito, arrestata dopo blitz della Polizia

Nella mattinata di ieri, sabato 25 marzo, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno raggiunto M.N. le sue iniziali – nel suo appartamento – l’hanno arrestata.

I poliziotti hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso lo scorso 16 marzo dalla Procura della Repubblica di Napoli presso il Tribunale locale – Ufficio Esecuzioni Penali, in quanto la 43enne era stata condannata alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione, come detto, per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, fatti commessi a Napoli nel 2014. La donna rendeva la vita infernale al coniuge, con continui soprusi e violenze, sia fisiche che psicologiche.