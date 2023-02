Un grosso incendio si è sviluppato questa notte al Maschio Angioino, castello simbolo di Napoli. I fatti sono accaduti intorno alle ore 2.30.

Napoli, a fuoco il Maschio Angioino

Le fiamme hanno invaso dei locali comunali che si trovano all’interno di una delle torri. All’interno vi erano custoditi dei documenti, che sono stati in parte danneggiati o distrutti dal fuoco, ma che non avrebbero importanza strategica.

Allertati i soccorsi, immediatamente sul posto sono giunti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e gli agenti della municipale. Le indagini sono state avviate dalle forze dell’ordine che avrebbero già posto i locali a sequestro. Al momento si seguirebbe la pista dolosa.

Per domare le fiamme ci sono volute oltre 2 ore. I pompieri sono riusciti ad entrare nella torre invasa dal fuoco e hanno spento l’incendio. Il locale incendiato era adibito a deposito di documenti: il Comune sta ora completando la stima dei danni. Mentre era in corso lo spegnimento di questo incendio si è sviluppato un altro piccolo rogo in un cestino dei rifiuti, nei vicini giardini di Palazzo Reale, subito domato. Sono in corso verifiche su un eventuale collegamento tra i due episodi.