Un’anziana 80enne aggredita e sequestrata in casa a San Giovanni a Teduccio da un ladro a caccia di soldi. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, quando i carabinieri hanno trovato una donna a terra con i capelli ancora attaccati dal nastro isolante e un uomo poco distante.

Napoli: 80enne aggredita e sequestrata. Carabinieri arrestano 50enne ludopatico

Siamo nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio e il 112 riceve una richiesta di aiuto. Sul posto arrivano i carabinieri della locale stazione e prendono contatti con un uomo. È lui che ha chiamato la centrale. Dice di aver sentito delle urla provenire dall’abitazione della vicina di casa e di aver visto anche un estraneo.

Pochi secondi e i militari fanno irruzione nell’appartamento.

A terra la donna, in casa anche un’altra persona. Attimi di tensione durante i quali il 50enne viene bloccato e arrestato.

La donna dirà di esser stata aggredita dall’uomo mentre rientrava a casa. L’aveva sorpresa mentre apriva la porta e aveva provato a immobilizzarla tappandole la bocca con il nastro adesivo.

Il malvivente ha ammesso che era in cerca di denaro a causa di debiti da gioco accumulati. La signora, con ferite e lividi alla mano e alla bocca, é stata trasferita nell’Ospedale Fatebenefratelli dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni per contusioni ed ecchimosi multiple.

Il 50enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona e rapina.