Fermato l’uomo che aveva seminato il panico in piazza Carità armato di coltello. Si tratta di un 44enne napoletano che aveva con sé una lama di 23 centimetri nascosta nello zaino.

Napoli, 44enne armato di coltello fermato: aveva seminato il panico in strada

Il 44enne stava seminando il panico tra turisti e napoletani nella zona di piazza Carità, snodo di via Toledo. Ad intervenire, la Polizia Locale. Alla vista degli agenti l’uomo ha tentato la fuga in direzione di via Monteoliveto dove è stato raggiunto e bloccato, all’altezza della caserma Pastrengo, dagli agenti del reparto Motociclisti.

Da quanto ricostruito successivamente, l’aggressore poco prima si era recato presso un ristorante della zona dove aveva consumato un tentativo di estorsione ai danni del titolare, risultato poi essere il fratellastro. L’imprenditore ha sporto poi denuncia agli uffici dei vigili urbani.