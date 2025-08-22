Nella notte scorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre cittadini georgiani, di 28, 35 e 47 anni, tutti con precedenti di polizia, per furto aggravato in abitazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli: 43mila euro in contanti, oro, orologi e diamanti: arrestati 3 georgiani dopo colpo in appartamento

L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme al Commissariato Arenella, intervenuti in via Edoardo Nicolardi a seguito di una segnalazione di furto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso i tre con il volto travisato mentre uscivano dall’appartamento appena svaligiato. Dopo un tentativo di fuga e una colluttazione, i malviventi sono stati bloccati.

Addosso ai fermati sono stati rinvenuti numerosi gioielli in oro e argento, diamanti, quattro orologi di prestigio, due portafogli, strumenti da scasso e ben 43.600 euro in contanti.

La serratura dell’abitazione risultava forzata e gli ambienti completamente a soqquadro. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre i tre uomini sono stati trasferiti in stato di arresto.