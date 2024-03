Napoli. Un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Il luogo del ferimento non è stato ancora individuato.

Napoli, 39enne accoltellato all’addome e al torace: indagini in corso

I Carabinieri della stazione Arenella e del nucleo operativo Vomero sono intervenuti ieri sera al Cardarelli, dove è stato trasportato l’uomo. Il ferito sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio all’addome e al torace. La prognosi è di 30 giorni ma resta ricoverato in osservazione. La dinamica resta ancora da chiarire. Sul caso indagato i militari.

21enne accoltellato nei pressi della metro linea 1

Il ferimento è avvenuto a poche ore da un altro, accaduto in via Castellino altezza fermata metro linea 1 “Montedonzelli”, nel quartiere Arenella. Qui un 21enne è stato aggredito e accoltellato ripetutamente alla gola da un uomo di 50 anni.

Il ragazzo è stato soccorso da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118, intervenuti prontamente sul posto che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato all’ospedale Cardarelli. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, in via Pietro Castellino, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.