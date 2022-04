Nada Ovcina è la moglie di Gianni Nazzaro, scomparso lo scorso 27 luglio a causa di un tumore ai polmoni. La donna, ospite a Oggi è un altro giorno, ricorderà il defunto consorte insieme alla figlia. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Nada Ovcina: chi è, età, Gianni Nazzaro, figli

Nada Ovcina è nata all’inizio degli anni ’40 e nel corso degli anni ’70 ha conosciuto Gianni Nazzaro. Tra loro l’amore è stato molto forte, un legame sentimentale che è terminato solo alla data della morte di lui, avvenuta lo scorso 27 luglio. Inizialmente, tra di loro si è creata un’intesa di tipo professionale, poi i due si sono sposati una prima volta negli anni 70 per poi separarsi. Da questo matrimonio, sono nati i figli Giovanni Junior (1973) e Giorgia (1976).

Successivamente, si sono separati in quanto il cantante aveva perso la testa per la modella Catherine Frank, diventata sua moglie e madre dei figli David e Mattia. Gianni si è poi unito in matrimonio nuovamente a Nada quando si trovava in ospedale, poco prima del suo decesso.

Nada Ovcina: vita privata, incidente

L’evento che ha spinto Gianni e Nada a riavvicinarsi, stavolta per poi non separarsi più, è stato il gravissimo incidente nel quale il cantante è rimasto coinvolto, rischiando di perdere la vita.

La donna infatti, gli è stata vicina in quei difficili momenti e l’amore, forse mai spentosi del tutto, è riaffiorato di nuovo.

Lo stesso Nada ha fatto negli ultimi mesi, non abbandonando mai, neanche per un istante, il compagno e padre dei suoi figli colpito da un tumore ai polmoni.

Ecco quanto dichiarato dalla stessa Ovcina sugli ultimi momenti insieme all’artista, che ha voluto risposarla poco prima di spegnersi: “Quando le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate, Gianni mi ha chiesto di diventare sua moglie. Un matrimonio in extremis, celebrato alle tre del mattino in una stanza di ospedale. Ma mi ha regalato un attimo di felicità: l’ultimo, purtroppo, che rende il nostro legame eterno e indistruttibile”.

Nada Ovcina: lavoro

Nada si è occupata dell’ufficio stampa di Gianni Nazzaro, ancor prima che i due convolassero a nozze: per questo motivo, il rapporto professionale è stato antecedente a quello personale. Successivamente, è diventata anche sua manager.

Alla morte del marito, si trovava in gravi difficoltà economiche. Così organizzare le esequie non è stato per niente semplice. A raccontarlo è la stessa Ovcina: “Quando Gianni ritornò da me, dopo la sua disastrosa unione con un’altra donna, aveva accumulato milioni di debiti e in seguito ha lavorato pochissimo. Di conseguenza siamo rimasti con i conti in rosso. Ma in questo disastro oggi ho avuto il conforto di scoprire quante persone volevano bene a mio marito”.