Giugliano. Torna Pasqua e torna Nacchere Sisco e Tammorra. La Paranza Pistola attraverso in una nota scrive “siamo lieti di comunicare che, domenica 17 aprile alle ore 19:30 in via Pagliaio del Monaco 51/k, Giugliano in Campania, ci sarà finalmente, dopo 2 lunghissimi anni, l’ inaugurazione e la benedizione del carro dedicato alla S.S.Maria dell’Arco. Ci farebbe piacere che, tutti gli amici giuglianesi e non e tutti i parenti, venissero ad onorare la nostra Santissima Vergine per stringerci in preghiera. Con la massima attenzione di ognuno di noi riusciremo ad uscire da questo orribile periodo e vedremo che pian piano andrà tutto bene !!!!!Auguri di una Santa Pasqua 2022″

COMUNICATO STAMPA