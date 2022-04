Modena. È morta dopo un trattamento estetico al seno fattole per giunta in casa. La 35enne si chiamava Samantha Migliore e tra l’altro, a novembre 2020, era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell’ex fidanzato, che le aveva sparato alla testa.

Muore dopo “ritocco” al seno in casa: Samantha aveva 35 anni

Stando ad una prima ricostruzione, la donna si era sottoposta ad un trattamento da una sedicente estetista che le avrebbe fatto una “puntura”, una sorta di “infiltrazione” al seno a fini estetici. Quando Samantha Migliore si è sentita male, la donna si è data alla fuga e tutt’ora è ricercata.

Leggi >> Napoli, tre interventi estetici in 5 ore: scatta inchiesta per la morte di Vanessa

La 35enne non era sola in casa. Con lei, oltre alla donna, c’era anche il marito e altri conoscenti. Quando è stata colta da un malore, i presenti hanno subito allertato i soccorsi. Nel frattempo la signora che le aveva eseguito il trattamento estetico è fuggita, facendo perdere le sue tracce. Non è chiaro cosa le sia accaduto, tra le ipotesi al vaglio c’è un eventuale choc anafilattico o un arresto cardiocircolatorio. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia che potrà chiarire le cause del decesso della donna.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla per circa un’ora, ma la 35enne è morta subito dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena. Al momento non è noto quale tipo di sostanza le sia stata iniettata, come non è chiaro se la donna che ha effettuato a domicilio la puntura al seno sia un’estetista qualificata o meno.