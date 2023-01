Grande partecipazione ieri sera in piazza Muncipio a Mugnano per la notte del’epifania. La serata, iniziata con le performance dei giovanissimi campioni della scuola di danza Fuego Latino e continuata tra animazioni e giochi, ha visto come principale protagonista proprio lei, la befana, che tra lo stupore e la gioia dei piccini ha planato dal balcone della casa comunale sino al centro della piazza lanciando caramelle.