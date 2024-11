Grande entusiasmo a Mugnano, dove si è concluso con successo uno dei tanti weekend di “Mugnano sul Ghiaccio”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Mugnano APS, in collaborazione con il Comune di Mugnano e il Centro Commerciale Mugnano. La pista di pattinaggio, installata lo scorso ottobre, ha attirato famiglie, giovani e appassionati, regalando momenti di svago e allegria in un’atmosfera natalizia anticipata.

“Mugnano sul Ghiaccio”: un weekend di successo e tante novità in arrivo

L’evento, inaugurato con grande partecipazione, ha visto la pista di pattinaggio diventare il punto di ritrovo per moltissimi visitatori. I partecipanti si sono cimentati con entusiasmo sull’ampia superficie ghiacciata, molti per la prima volta, contribuendo a rendere l’atmosfera festosa e coinvolgente.

Gli organizzatori hanno espresso il loro ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, contribuendo al successo dell’iniziativa. “È stato un fine settimana indimenticabile, e siamo felici di aver visto così tante persone divertirsi insieme a noi”, hanno dichiarato. Ma “Mugnano sul Ghiaccio” non si ferma qui: gli organizzatori promettono un calendario ricco di eventi e sorprese per i prossimi fine settimana. Tra spettacoli a tema, laboratori per bambini e serate speciali dedicate a musica e intrattenimento, l’iniziativa punta a diventare un appuntamento fisso per tutta la comunità durante il periodo invernale. La pista di pattinaggio resterà aperta per tutta la stagione, pronta ad accogliere pattinatori di ogni età e livello di esperienza.

Un’occasione per tutta la comunità

“Mugnano sul Ghiaccio” non è solo un momento di divertimento, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il territorio. “Vogliamo che questa iniziativa diventi un punto di riferimento per grandi e piccoli, creando un luogo dove tutti possano vivere la magia dell’inverno in compagnia,” hanno spiegato gli organizzatori.