La Pro Loco di Mugnano, promotrice dell’iniziativa “Mugnano sul ghiaccio”, è entusiasta di annunciare il primo evento: un fantastico Party Fluo sulla pista di pattinaggio.

“Mugnano sul ghiaccio”, tutto pronto per il Party Fluo: orari, ticket e prenotazioni

L’evento si terrà sabato 23 novembre, a partire dalle 18:00. Gli appassionati di pattinaggio e non solo potranno scatenarsi in pista al buio, immersi in un’atmosfera unica di pittura fluorescente e animazione. Il party promette di essere un’occasione imperdibile per tutti, grazie a un mix di balli, trucco che si illumina al buio e musica coinvolgente, il tutto all’insegna dei colori vivaci che caratterizzano la serata. Per rendere l’esperienza ancora più gustosa, il ticket d’ingresso include una consumazione che comprende un trancio di pizza e una bibita, oltre a tanti gadget fluorescenti che aggiungeranno un tocco di magia alla festa.

I posti sono limitati, quindi è consigliabile riservare il proprio posto in anticipo per non perdere questa fantastica opportunità di divertirsi con amici e familiari. Per info e prenotazioni, contattare Rosy al numero 331 538 4957.