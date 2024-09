Una truffa ben architettata è stata smascherata dai carabinieri a Mugnano. La titolare di un’agenzia assicurativa, una donna di 46 anni, incassava denaro dai clienti, consegnava polizze ma non forniva alcuna ricevuta, promettendo che la documentazione completa sarebbe stata disponibile in seguito.

Mugnano, polizze false e clienti senza copertura assicurativa: nei guai una 46enne

In realtà, si trattava di certificati fasulli, e chi pensava di essere coperto da un’assicurazione auto viaggiava in realtà privo di protezione. L’indagine è partita grazie alle segnalazioni di alcuni clienti insospettiti, i quali, dopo aver versato il pagamento, non ricevevano alcun riscontro.

Preoccupati per la mancanza di ricevute e documentazione, si sono rivolti alle forze dell’ordine. I carabinieri, intervenuti presso l’agenzia situata in via Napoli, la strada principale della cittadina, hanno proceduto con una perquisizione, trovando e sequestrando contratti assicurativi falsi, dispositivi elettronici e carte di credito. La donna è stata denunciata con l’accusa di truffa. Gli uomini della Benemerita stanno cercando di quantificare il numero di polizze contraffatte e il denaro sottratto.