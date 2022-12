Mugnano. Si avvicina la nomina del Garante per le persone disabili. Ieri, 19 dicembre, è stato approvato all’unanimità il Regolamento del Garante per la disabilità in seduta consiliare, al fine di dare pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale.

Mugnano, ok al regolamento del Garante per disabilità: a breve il bando

Nelle prossime settimane il Comune di Mugnano pubblicherà un bando cui chiunque potrà candidarsi, se in possesso di specifici requisiti, per assumere l’incarico. Il mandato è conferito a titolo gratuito, ma è previsto per il vincitore della selezione pubblica un rimborso spese. La durata dell’incarico è di 12 mesi fino a nuova nomina.

Liccardo: “Lavoro sinergico di maggioranza e opposizione”

Rosa Liccardo, consigliera di maggioranza della lista Campania Libera e presidente della V commissione, commenta con soddisfazione il risultato raggiunto:”Il prossimo obiettivo sarà l’istituzione della figura che avverrà attraverso una selezione pubblica. Ci tengo in particolare a ringraziare tutti i membri della commissione welfare e della commissione speciale statuto e regolamento di maggioranza e di minoranza per il lavoro costante svolto nelle commissioni affinché si producesse tale regolamento”.

“Credo fortemente – aggiunte Liccardo – che la figura del Garante risulti indispensabile per i cittadini che presentato all’interno del proprio nucleo familiare una persona disabile date le problematiche continue che devono affrontare”.